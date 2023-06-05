Ніколи цього не забуду: бійці аеророзвідки про те, як реагують на втрати під час війни

Найважче під час розв’язаної РФ повномасштабної війни – переживати втрату побратимів, знайомих та друзів.

Про це розповіли бійці підрозділу аеророзвідки 112 бригади територіальної оборони ЗСУ в документальному фільмі Без права на дубль від команди Фактів тижня.

– Найважче давалась втрата побратимів і знайомих, друзів, які воюють в інших підрозділах, в інших батальйонах, – зазначив пілот аеророзвідки Ігор (позивний Геолог).

Командир підрозділу аеророзвідки Наталія (позивний Ангел) пригадала випадок, який трапився, коли вона перебувала в одній із лікарень із запаленням легень. За словами військовослужбовиці, у той час відбувався контрнаступ Збройних сил України і до медзакладу привозили дуже багато загиблих та поранених захисників.

– Я допомагала, тому що не вистачало рук. Це ситуація, в яку ти включаєшся і в тебе немає емоцій чи думок про це, ти в цьому і допомагаєш, робиш. Якщо ти раніше боялась чи крові, чи чогось іще, то тут ти нічого не боїшся, тому що ти включаєшся в процес і допомагаєш, – заявила військова.

За її словами, попри намагання триматися, такі моменти неможливо забути. Наталія розповіла, як очікувала в лікарні, поки медики боролися за життя одного із військових, проте не змогли його врятувати.

– Безумовно, я ніколи цього не забуду. Коли ти очікуєш: в операційній 37 хвилин реанімують і намагаються врятувати, і він не врятований. Коли це сталося, я навіть сказала: Все, я пішла спати. Тобто я зрозуміла, що все, не врятували, видихнула і пішла спати, абсолютно як робот.

Але наступного ранку, коли я вийшла з палати і побачила листочок, на якому написано його прізвище, ім’я, дата народження, коли побачила, що це дата народження мого сина, в мені увімкнулась мама, я пішла до палати поплакала, заспокоїлась, вийшла, – наголосила військовослужбовиця.

Наталія додала, що в умовах війни ніхто не забирав у захисників “нашої людської натури чи материнської”.

Під час підготовку документального фільму стало відомо про загибель двох військових підрозділу аеророзвідки 112 бригади, які брали участь у зніманнях стрічки. Військовослужбовці Данило (позивний Наруто) та Олександр (позивний Раста) загинули 1 червня у боях під Бахмутом.

Вічна пам’ять полеглим захисникам! Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів.

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