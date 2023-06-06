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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Такі конфлікти можуть виникнути в різних регіонах РФ: Юсов про бої у Бєлгородській області

Такі конфлікти можуть виникнути в різних регіонах РФ: Юсов про бої у Бєлгородській області
Фото: УНІАН

У Бєлгородській області Росії продовжуються активні бойові дії і внутрішні масові заворушення.

Такі конфлікти можуть виникнути в різних куточках РФ, зокрема й у столичному регіоні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– На Бєлгородщині тривають інтенсивні бої. Декілька населених пунктів окупаційна влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над цими пунктами. А це означає завдання ударів з артилерії, РСЗВ по об’єктах власної цивільної інфраструктури і будинках місцевих жителів, – сказав він ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

За словами Юсова, на протистояння із повстанцями Росія кинула ФСБ, Росгвардію, структури МВС, регулярні війська, армійську авіацію, артилерію тощо.

Водночас серед місцевого населення зростає підтримка РДК та Легіону Свобода Росії.

– Останні місяці події на Бєлгородщині лише набирають обертів. Загалом так звана Російська Федерація – це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада – неакдекватна, події на Бєлгородщині це демонструють. Усе боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях. А на території самої Росії – безлад, хаос, анархія і безвладдя, – додав представник ГУР.

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Андрій Юсов, Бєлгород, Розвідка, Росія
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
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