Такі конфлікти можуть виникнути в різних регіонах РФ: Юсов про бої у Бєлгородській області

У Бєлгородській області Росії продовжуються активні бойові дії і внутрішні масові заворушення.

Такі конфлікти можуть виникнути в різних куточках РФ, зокрема й у столичному регіоні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– На Бєлгородщині тривають інтенсивні бої. Декілька населених пунктів окупаційна влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над цими пунктами. А це означає завдання ударів з артилерії, РСЗВ по об’єктах власної цивільної інфраструктури і будинках місцевих жителів, – сказав він ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

За словами Юсова, на протистояння із повстанцями Росія кинула ФСБ, Росгвардію, структури МВС, регулярні війська, армійську авіацію, артилерію тощо.

Водночас серед місцевого населення зростає підтримка РДК та Легіону Свобода Росії.

– Останні місяці події на Бєлгородщині лише набирають обертів. Загалом так звана Російська Федерація – це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада – неакдекватна, події на Бєлгородщині це демонструють. Усе боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях. А на території самої Росії – безлад, хаос, анархія і безвладдя, – додав представник ГУР.

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