Пошкоджено 20 будинків, є поранені: РФ вдарила по житловому кварталу Берислава
Російська авіація атакувала Берислав, у результаті чого є поранені мирні жителі.
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
– Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, що опівдні 17 травня Росія атакувала Берислав Херсонської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло