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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пошкоджено 20 будинків, є поранені: РФ вдарила по житловому кварталу Берислава

Вибух
Фото: Depositphotos

Російська авіація атакувала Берислав, у результаті чого є поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

– Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, що опівдні 17 травня Росія атакувала Берислав Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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