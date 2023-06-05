Пошкоджено 20 будинків, є поранені: РФ вдарила по житловому кварталу Берислава

Російська авіація атакувала Берислав, у результаті чого є поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

– Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, що опівдні 17 травня Росія атакувала Берислав Херсонської області.

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