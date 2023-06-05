Пропагував комунізм: охоронцю поліклініки в Києві, де загинули люди, готують нову підозру

Охоронець київської поліклініки, який не відчинив укриття під час нічної ракетної атаки РФ 1 червня, пропагував комуністичний режим. Йому готують ще одну підозру.

Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ефірі телемарафону Єдині новини.

Йдеться про охоронця поліклініки в Деснянському районі Києва Вадима Мошкіна, якого суд 3 червня відправив під варту на два місяці без права внесення застави.

За словами Максимець, чоловік також є фігурантом кримінального провадження про поширення та пропаганду комуністичного режиму та комуністичної символіки.

Речниця уточнила, що він потрапив у поле зору правоохоронних органів ще в лютому 2023 року. Тоді до прокуратури надійшли матеріали від Служби безпеки України щодо діяльності в Києві групи осіб, які пропагують заборонений в Україні комуністичний режим та використовують комуністичну символіку.

– Ці особи досі вважають себе громадянами неіснуючого СРСР, називають “незаконною” незалежність України. Крім того, є підтвердження, що вказані особи, серед яких і охоронець поліклініки, неодноразово зверталися з листами до різних державних установ, де вимагали скасувати їм наявні комунальні борги начебто через те, що вони є послідовниками та мають громадянство СРСР, – зазначила Максимець.

За даними прокуратури, зазначені особи, серед яких був охоронець поліклініки Мошкін та його дружина, розсилали на адреси державних органів і комунальних підприємств листи на бланках із зображенням п’ятикутної зірки та гербами СРСР.

У них вони вимагали списати борги за комунальні послуги, мотивуючи це начебто “незаконністю” розпаду СРСР та проголошення незалежності України.

Максимець додала, що СБУ відпрацювала фігурантів цього кримінального провадження, допитала представників комунальних підприємств, до яких вони зверталися. Крім того, правоохоронці опитали керівництво охоронця.

– Всі ці факти були задокументовані, проведено експертизи, які підтвердили вчинення ним, а також його дружиною кримінального правопорушення – поширення забороненої в Україні комуністичної символіки та пропагування комуністичного режиму, – уточнила Максимець.

Прокуратура підготувала повідомлення про підозру охоронцю та його дружині за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

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Як відомо, в справі про зачинене укриття охоронцю поліклініки повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, яке призвело до смерті).

У ніч на 1 червня війська РФ вчергове атакували Київ балістичними та крилатими ракетами. Українські військові знищили всі ракети, однак їхні уламки впали в деяких районах столиці, зокрема біля поліклініки № 3 в Деснянському районі. У той момент там перебували місцеві мешканці, які не змогли потрапити в зачинене укриття.

Унаслідок цього загинули дев’ятирічна дівчинка, її 34-річна мама та ще одна 33-річна жінка.

Через цю трагедію зараз проводиться ревізія укриттів у Києві та по всій Україні.

Фото: Скриншот з телемарафону, Київська міська прокуратура

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