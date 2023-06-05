Резніков відповів, чи може Китай стати посередником у завершенні війни

Україна готова прийняти Китай як посередника у припиненні війни лише за умови, що Пекін зможе змусити Росію вивести війська з усіх захоплених територій.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Straits Times.

– Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони покажуть нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України, – сказав він.

За словами глави Міноборони, лише після цього українці повірять, що цей посередник має вплив на Росію.

– Якщо ні, то, вибачте, для чого ми будемо сидіти і витрачати наш час? – додав він.

Резніков вважає, що Китай, схоже, має важелі впливу на Росію, але його наміри залишаються неясними.

– Я вважаю, що Китай (став, – Ред.) старшим братом, а Росія – молодшим. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю криваву війну, – зазначив він.

Раніше у Білому домі заявили, що Сполучені Штати не вважають, що їм потрібно збільшувати розмір власного ядерного арсеналу, щоб стримувати об’єднані сили Росії, Китаю та інших суперників.

Джерело: The Straits Times

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