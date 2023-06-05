СКЦ відновив перевірки суден у межах зернової угоди
Спільний координаційний центр відновив перевірки суден у межах Чорноморської зернової ініціативи.
Як повідомляється на сайті СКЦ, 5 червня було здійснено щонайменше по одній інспекції суден на вхід і на вихід.
На вхід у порт Південний пропущено суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами.
У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту Чорноморськ до Іспанії з 65,84 тис. тонн кукурудзи.
Нагадаємо, 1 червня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що через блокування Росією вхідного флоту до всіх портів України зернову ініціативу знову призупинено.
30 і 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише одне вхідне судно на порт Чорноморськ, тоді як інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.
На той момент у черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 50 суден, на які мало бути завантажено 2,4 млн т продовольства для світу.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло