СКЦ відновив перевірки суден у межах зернової угоди

Спільний координаційний центр відновив перевірки суден у межах Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомляється на сайті СКЦ, 5 червня було здійснено щонайменше по одній інспекції суден на вхід і на вихід.

На вхід у порт Південний пропущено суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами.

У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту Чорноморськ до Іспанії з 65,84 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, 1 червня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що через блокування Росією вхідного флоту до всіх портів України зернову ініціативу знову призупинено.

30 і 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише одне вхідне судно на порт Чорноморськ, тоді як інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

На той момент у черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 50 суден, на які мало бути завантажено 2,4 млн т продовольства для світу.

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