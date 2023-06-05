Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав стежити у контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України.

– Російські новинні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Москва вже бере активну участь у відбитті… глобального наступу, якого “поки що немає”. Мільйонна російська армія активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрилій F-16. Битва йде, одним словом. Україна уважно спостерігає за цією епічною битвою, хоч і з деяким подивом, – написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що не хотілося б переривати класичну “російську виставу”, але “все ж варто стежити лише за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду”.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “почали великий контрнаступ”.

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