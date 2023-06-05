Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав стежити у контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України.
– Російські новинні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Москва вже бере активну участь у відбитті… глобального наступу, якого “поки що немає”. Мільйонна російська армія активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрилій F-16. Битва йде, одним словом. Україна уважно спостерігає за цією епічною битвою, хоч і з деяким подивом, – написав він у Twitter.
Подоляк зазначив, що не хотілося б переривати класичну “російську виставу”, але “все ж варто стежити лише за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду”.
Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “почали великий контрнаступ”.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло