Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ

Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав стежити у контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України.

– Російські новинні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Москва вже бере активну участь у відбитті… глобального наступу, якого “поки що немає”. Мільйонна російська армія активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрилій F-16. Битва йде, одним словом. Україна уважно спостерігає за цією епічною битвою, хоч і з деяким подивом, написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що не хотілося б переривати класичну “російську виставу”, але “все ж варто стежити лише за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду”.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “почали великий контрнаступ”.

Війна в Україні, контрнаступ, Михайло Подоляк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Злочини сексуального насильства росіян на ТОТ: чи сподіватися на невідворотність покарання
згвалтування, насильство, дівчинка
Кількість населення в Україні значно скоротилась: соціологи оприлюднили свіжі дані
населення
Створення спецтрибуналу для окупантів підтримали вже 38 країн – Смирнов
трибунал путін
ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких ділянках – Маляр
Бої на фронті
На Харківщині можуть евакуювати жителів з прикордонних населених пунктів
Евакуація дітей
Відео
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми

За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Стежте за офіційними новинами: Подоляк прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь