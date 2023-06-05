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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США надають $37 млн на посилення кіберстійкості України – Федоров

США Україна
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки надають $37 млн на посилення кіберстійкості України.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідне рішення озвучила американська делегація під час кібердіалогу між Україною та США в Таллінні.

– Розбудова цифрової стійкості — один із пріоритетів для Мінцифри. Паралельно з реальним полем бою ворог намагається завдати ударів і в кіберпросторі. Ми постійно посилюємо позиції в кібербезпеці та залучаємо інвестиції. Тому цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни, – написав Федоров.

За словами Михайла Федорова, з 2016 року США надали $120 млн на захист кіберпростору України, з них $82 млн – за час повномасштабної війни.

Міністр додав, що Україна разом із Сполученими Штатами продовжать працювати над цифровою стійкістю нашої держави, обміном досвідом між провідними кіберспеціалістами й посиленням партнерства.

Нагадаємо, що 16 травня Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Тоді біля штаб-квартири центру підняли синьо-жовтий прапор.

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Кібербезпека, Михайло Федоров, США
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Єгор Ромахло
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