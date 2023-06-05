США надають $37 млн на посилення кіберстійкості України – Федоров
Сполучені Штати Америки надають $37 млн на посилення кіберстійкості України.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідне рішення озвучила американська делегація під час кібердіалогу між Україною та США в Таллінні.
– Розбудова цифрової стійкості — один із пріоритетів для Мінцифри. Паралельно з реальним полем бою ворог намагається завдати ударів і в кіберпросторі. Ми постійно посилюємо позиції в кібербезпеці та залучаємо інвестиції. Тому цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни, – написав Федоров.
За словами Михайла Федорова, з 2016 року США надали $120 млн на захист кіберпростору України, з них $82 млн – за час повномасштабної війни.
Міністр додав, що Україна разом із Сполученими Штатами продовжать працювати над цифровою стійкістю нашої держави, обміном досвідом між провідними кіберспеціалістами й посиленням партнерства.
Нагадаємо, що 16 травня Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Тоді біля штаб-квартири центру підняли синьо-жовтий прапор.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло