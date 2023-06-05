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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У КМВА розповіли, скільки ракет і БпЛА збили над столицею у травні

Х-555
Фото: Факти ICTV

У травні лише над Києвом було знищено 7 аеробалістичних ракет Кинджал, 13 балістичних ракет Іскандер, 169 БпЛА та 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Калібр.

Про це повідомляють у КМВА.

– Ніколи за історію нашої планети жодне місто жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали, – йдеться у повідомленні.

У КМВА розповіли, скільки ракет і БпЛА збили над столицею у травні

Фото: КМВА

У КМВА розповіли, скільки ракет і БпЛА збили над столицею у травні

Фото: Факти ICTV

Нагадаємо, Росія випустила понад 500 ракет і безпілотників-камікадзе по Україні впродовж травня, і майже 90% із них були знищені українськими засобами ППО, що обійшлося Кремлю в $1,7 млрд.

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балістична ракета, Безпілотники, Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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