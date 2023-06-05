У КМВА розповіли, скільки ракет і БпЛА збили над столицею у травні
У травні лише над Києвом було знищено 7 аеробалістичних ракет Кинджал, 13 балістичних ракет Іскандер, 169 БпЛА та 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Калібр.
Про це повідомляють у КМВА.
– Ніколи за історію нашої планети жодне місто жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія випустила понад 500 ракет і безпілотників-камікадзе по Україні впродовж травня, і майже 90% із них були знищені українськими засобами ППО, що обійшлося Кремлю в $1,7 млрд.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло