У Києві через аварію відсутня вода на кількох вулицях: перелік

У Києві на вулиці Антоновича, 164 сталося пошкодження в колодязі. Через це за низкою адрес тимчасово відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє КМДА.

– Через пошкодження в колодязі була відключена водопровідна магістраль діаметром 600 мм. Фахівці Київводоканалу вже працюють над усуненням пошкодження, – йдеться у повідомленні.

Води немає за адресами:

вул. Антоновича 155, 166, 170, 172, 170/1-Б, 169, 174;

вул. Велика Васильківська 134, 136;

вул. Загородня, 15.

Зазначено, що орієнтовний термін завершення робіт: 15:00.

Автоцистерна з питною водою перебуває за адресою: вул. Антоновича, 164.

Джерело : КМДА

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