У Києві через аварію відсутня вода на кількох вулицях: перелік
У Києві на вулиці Антоновича, 164 сталося пошкодження в колодязі. Через це за низкою адрес тимчасово відсутнє водопостачання.
Про це повідомляє КМДА.
– Через пошкодження в колодязі була відключена водопровідна магістраль діаметром 600 мм. Фахівці Київводоканалу вже працюють над усуненням пошкодження, – йдеться у повідомленні.
Води немає за адресами:
- вул. Антоновича 155, 166, 170, 172, 170/1-Б, 169, 174;
- вул. Велика Васильківська 134, 136;
- вул. Загородня, 15.
Зазначено, що орієнтовний термін завершення робіт: 15:00.
Автоцистерна з питною водою перебуває за адресою: вул. Антоновича, 164.
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