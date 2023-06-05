Україна заслуговує на вступ до НАТО, оскільки захищає його членів від РФ – Моравецький

Україна бореться проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, а тому заслуговує стати частиною НАТО.

Про це в інтерв’ю канадському каналу CBS заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО, – заявив Моравецький.

Він вважає, що це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від РФ територіально, бути більш прихильними до України.

Джерело: PAP

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