Важливо робити щось, окрім війни: бійці аеророзвідки про те, як відволікаються на фронті

Попри повномасштабну війну та важкі бої, українські захисники намагаються відволікатися на фронті. Це може бути фотографування, записування веселих відео, жарти, співи і навіть танці.

Про те, як вдається знаходити маленькі радощі в пеклі війни, бійці аеророзвідки розповіли в документальному фільмі Без права на дубль від команди Фактів тижня.

Усі воїни, з якими спілкувалися журналісти, – з підрозділу аеророзвідки 112 бригади територіальної оборони ЗСУ.

– Є в мене відео – хлопці грають на якійсь довжелезній трубі, навіть не знаю, може, це від танка. Танцюють, співають, жартують. А як інакше? Ніяк, – зізналася командир підрозділу Наталія (позивний Ангел), яка до війни займалася кіновиробництвом як продюсер і режисер.

У мирному житті бійці підрозділу мали далекі від військової справи професії. Тепер же їх об’єднала єдина мета: вибити ворога із української землі.

– На війні дуже важливо робити щось, окрім війни, відволікатися. Мозок має на щось переключатися, відпочивати, бо стає важко, – поділився пілот аеророзвідки Олександр (позивний Раста), який до вторгнення РФ працював у сфері кіновиробництва.

Військовослужбовець Ігор (позивний Геолог) у перервах між боями фотографує та пише вірші. У мирному житті він займався розвідкою корисних копалин, звідки і позивний.

Звукорежисер до війни, а нині аналітик взводу технічних засобів розвідки Олександр (позивний Диджей) фіксує на камеру красу довколишнього світу.

– Я сиджу в окопі, і по брустверу повзе жук. Він дуже яскравий на сонці. Я знімаю, бо це цікаво. Це не про війну, хоча навколо розруха, – зазначив військовий.

Так само намагається відволікатися від жахіть війни і Михайло Шелест, пілот аеророзвідки. Після чергового бойового завдання воїн може зафіксувати на камеру якийсь незабутній момент, наприклад, захід сонця. Він каже, що в такі хвилини “спрацьовує його попереднє життя”, адже він займався відеозніманням до війни.

Михайло після повернення до мирного життя хоче купити омріяну камеру “і продовжувати вже щось створювати, а не руйнувати”.

Боєць Ігор (Геолог) хотів би здійснити подорож, наприклад, країнами Європи. А Олександр (Диджей) зізнався, що війна позначиться на його житті і він “ніколи не зможе вже працювати диджеєм”.

Пілот аеророзвідки Данило Подибайло (позивний Наруто) любив спостерігати за красою природи і фотографувати.

– Коли ти навіть просто працюєш (на фронті, – Ред.), ти можеш побачити суперкрасивий захід сонця. Ти можеш побачити неймовірно красивий пейзаж, який ти фотографуєш і просто собі відкладаєш. Наче художня фотографія в тебе виходить, – розповідав воїн журналістам.

Під час підготовки фільму до прем’єри стало відомо, що Данило (Наруто) та Олександр (Раста) загинули в боях під Бахмутом.

Після закінчення війни Данило мріяв повернутися до рідного Маріуполя та побачити друзів.

Головною мрією військовослужбовця Олександра було завершення війни і повернення до спокійного життя.

– Перша мрія – це просто щоб війна закінчилася і повернутися до спокійного життя, ходити на якусь нормальну роботу, – розповідав Раста.

А далі він хотів поїхати у звільнений від ворога Крим, де не був із дитинства.

Вічна пам’ять загиблим воїнам! Редакція Фактів ICTV висловлює глибокі співчуття рідним Данила та Олександра.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.