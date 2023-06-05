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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вибивали гроші з підприємців: на Полтавщині викрили банду кримінальника Москви

СБУ
Фото: СБУ

У Кременчуці на Полтавщині викрили банду, яка тероризувала місцевих жителів та “вибивала” з підприємців борги, яких не існувало.

Діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько Москва.

Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був наглядачем у колонії, де відбував покарання.

– Зловмисники вирізнялись особливою жорстокістю та у випадку відмови сплачувати їм гроші – погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім’ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих, – повідомили в СБУ.

За “згодою” кримінальника учасники банди “ставили на лічильник” представників легального бізнесу в місті для отримання боргів, яких не існувало.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання боргу у $30 тис. з місцевого підприємця.

– Намагаючись “вибити” гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як “сплату за борг”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено:

  • велику суму готівки, отриману від потерпілого;
  • три автомобілі, зокрема викрадений у дружини потерпілого підприємця;
  • записи чорної бухгалтерії та боргові розписки;
  • зброю.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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Джерело: СБУ
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Єгор Ромахло
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