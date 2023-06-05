Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки

війна

Минулої доби Збройні сили України знищили чимало російської техніки та ліквідували щонайменше 410 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тепер втрати ворога від початку війни перевищили 210 тис. осіб.

Втрати РФ у війні на 05.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3567 (+12) од,
  • РСЗВ – 584 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 349 (+5) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1136 (+4) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 484 (+5) од.

Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України знищили чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Читайте також
Контрнаступ дасть змогу Україні звільнити стратегічно важливу територію – Салліван
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки

Фото: ОК Схід

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 05.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Міноборони РФ не знає, як реагувати на бої в Бєлгородській області – ISW
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Чотири ракети та шість Shahed: у Генштабі розповіли, скільки повітряних цілей знищено
війна в Україні
Карта бойових дій на 05.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Ще багато сюрпризів для влади Бєлгородщини: Свобода Росії та РДК готують щось нове для РФ
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь