ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки

Минулої доби Збройні сили України знищили чимало російської техніки та ліквідували щонайменше 410 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тепер втрати ворога від початку війни перевищили 210 тис. осіб.

Втрати РФ у війні на 05.06.2023:

особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,

артилерійських систем – 3567 (+12) од,

РСЗВ – 584 (+1) од,

засобів ППО ‒ 349 (+5) од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 298 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

крилатих ракет ‒ 1136 (+4) од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 484 (+5) од.

Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України знищили чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Фото: ОК Схід

Джерело : Генштаб ЗСУ

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