Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу ліквідували 410 окупантів та знищили 40 одиниць важкої техніки
Минулої доби Збройні сили України знищили чимало російської техніки та ліквідували щонайменше 410 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Тепер втрати ворога від початку війни перевищили 210 тис. осіб.
Втрати РФ у війні на 05.06.2023:
- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 од,
- гелікоптерів – 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1136 (+4) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 484 (+5) од.
Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України знищили чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.
Фото: ОК Схід
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов