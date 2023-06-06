5 років і до $1 млрд: на місці зруйнованої Каховської ГЕС хочуть побудувати нову станцію
Замість зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС планують побудувати нову станцію. Це станеться після деокупації лівобережжя Херсонщини.
Про це повідомив генеральний директор держкомпанії Укргідроенерго Ігор Сирота в інтервʼю виданню Forbes.ua.
Він пояснив, що після звільнення Нової Каховки, біля якої розташована ГЕС, буде побудована тимчасова гребля. Після цього Каховське водосховище планують швидко наповнити водою з верхніх водосховищ.
– На цю роботу нам потрібен буде місяць. Ми вже розробляємо проєктні рішення. Після цього будемо будувати нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС, – наголосив Сирота.
За розрахунками фахівців Укргідроенерго, для побудови нової гідроелектростанції потрібно від $800 млн до $1 млрд. Оскільки, окрім ГЕС, потрібно відбудувати мостовий і залізничний переходи, зруйновані вибухом.
– Якщо працювати 24/7, на це піде п’ять років. І ми будемо це робити, – зазначив Сирота.
Він уточнив, що питання побудови нової ГЕС сьогодні обговорювалося з проєктним інститутом. Крім того, зацікавленість виявили будівельники з Італії і Туреччини.
Ігор Сирота пояснив, що Каховська ГЕС відігравала велику роль. Окрім стабілізації енергосистеми, Каховське водосховище надавало воду величезній кількості людей і підприємств на Півдні України.
Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів на обох берегах Дніпра.
Пік розливу води очікується на ранок 7 червня, далі відбудеться стабілізація її рівня. Вода спаде орієнтовно через 7-10 днів.