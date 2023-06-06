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Юлія Соколова, редакторка стрічки

5 років і до $1 млрд: на місці зруйнованої Каховської ГЕС хочуть побудувати нову станцію

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Замість зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС планують побудувати нову станцію. Це станеться після деокупації лівобережжя Херсонщини.

Про це повідомив генеральний директор держкомпанії Укргідроенерго Ігор Сирота в інтервʼю виданню Forbes.ua.

Він пояснив, що після звільнення Нової Каховки, біля якої розташована ГЕС, буде побудована тимчасова гребля. Після цього Каховське водосховище планують швидко наповнити водою з верхніх водосховищ.

– На цю роботу нам потрібен буде місяць. Ми вже розробляємо проєктні рішення. Після цього будемо будувати нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС, – наголосив Сирота.

За розрахунками фахівців Укргідроенерго, для побудови нової гідроелектростанції потрібно від $800 млн до $1 млрд. Оскільки, окрім ГЕС, потрібно відбудувати мостовий і залізничний переходи, зруйновані вибухом.

– Якщо працювати 24/7, на це піде п’ять років. І ми будемо це робити, – зазначив Сирота.

Він уточнив, що питання побудови нової ГЕС сьогодні обговорювалося з проєктним інститутом. Крім того, зацікавленість виявили будівельники з Італії і Туреччини.

Ігор Сирота пояснив, що Каховська ГЕС відігравала велику роль. Окрім стабілізації енергосистеми, Каховське водосховище надавало воду величезній кількості людей і підприємств на Півдні України.

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Пік розливу води очікується на ранок 7 червня, далі відбудеться стабілізація її рівня. Вода спаде орієнтовно через 7-10 днів.

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Джерело: Forbes Україна
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія
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