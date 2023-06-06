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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

800 окупантів, 36 артсистем та гелікоптер: втрати РФ за добу

розбита техніка РФ
Фото: УНІАН

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 211 150 своїх військових, з них 800 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.06.23:

  • танків ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засобів ППО ‒ 351 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 1171 (+35),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 489 (+5).

Раніше оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Росія
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