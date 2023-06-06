Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
800 окупантів, 36 артсистем та гелікоптер: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 211 150 своїх військових, з них 800 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.06.23:
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилатих ракет ‒ 1171 (+35),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 489 (+5).
Раніше оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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