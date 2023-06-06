800 окупантів, 36 артсистем та гелікоптер: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 211 150 своїх військових, з них 800 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.06.23:

танків ‒ 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,

артилерійських систем – 3603 (+36) од,

РСЗВ – 590 (+6) од,

засобів ППО ‒ 351 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

крилатих ракет ‒ 1171 (+35),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 489 (+5).

Раніше оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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