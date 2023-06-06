Думають, що зможуть зупинити контрнаступ. Росіяни підірвали Каховську ГЕС ізсередини – Гуменюк

Сьогодні, 6 червня, російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС ізсередини, щоб перешкодити контрнаступу України.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері Радіо Свобода.

– Це був не ракетний удар, навіть із вигляду ушкоджень, зовнішнього вигляду самої дамби помітно, що підрив відбувся зсередини, – сказала вона.

За її словами, обсяги руйнувань на Каховській ГЕС великі, через це підйом води може бути високим.

Гуменюк зазначила, що, на думку росіян, таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил.

– Вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські Сили оборони не вдалися до форсування, – додала вона.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня також наголосила, що тепер “смуга вогневих позицій” РФ посунеться, тому що “вода зробить свою справу”. Те, що українським силам не вдавалось завдяки бойові роботі – сталося відповідно до прорахунків Росії.

Окрім того, це означає, що “трохи легше” буде херсонцям на правому березі Дніпра стосовно обстрілів.

Джерело : Радіо Свобода

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