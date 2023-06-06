Каховська ГЕС майже повністю під водою – відео

Уночі 6 червня військові РФ підірвали греблю Каховської ГЕС. На цей час гідроелектростанція вже майже повністю під водою.

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Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ підірвали частину конструкції Каховської ГЕС, щоб тиснути на Сили оборони та Україну.

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