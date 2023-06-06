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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Каховська ГЕС майже повністю під водою – відео

Каховська ГЕС майже повністю під водою – відео

Уночі 6 червня військові РФ підірвали греблю Каховської ГЕС. На цей час гідроелектростанція вже майже повністю під водою.

Відповідне відео шириться мережею.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ підірвали частину конструкції Каховської ГЕС, щоб тиснути на Сили оборони та Україну.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
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