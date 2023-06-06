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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 06.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 06.06.2023

Карта бойових дій 5 червня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 6 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 211 150 (+800),
  • танків ‒ 3 860 (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20),
  • артилерійських систем – 3 603 (+36),
  • реактивних систем залпового вогню – 590 (+6),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 351 (+2),
  • літаків – 313,
  • гелікоптерів – 299 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 1 171 (+35),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20),
  • спеціальної техніки ‒ 489 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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