Карта бойових дій на 06.06.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 06.06.2023

Втрати РФ на 6 червня 2023

особового складу ‒ близько 211 150 (+800),

танків ‒ 3 860 (+12),

бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20),

артилерійських систем – 3 603 (+36),

реактивних систем залпового вогню – 590 (+6),

засобів протиповітряної оборони ‒ 351 (+2),

літаків – 313,

гелікоптерів – 299 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),

крилатих ракет ‒ 1 171 (+35),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20),

спеціальної техніки ‒ 489 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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