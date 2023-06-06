Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 06.06.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.
Карта бойових дій в Україні на 06.06.2023
Втрати РФ на 6 червня 2023
- особового складу ‒ близько 211 150 (+800),
- танків ‒ 3 860 (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20),
- артилерійських систем – 3 603 (+36),
- реактивних систем залпового вогню – 590 (+6),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 351 (+2),
- літаків – 313,
- гелікоптерів – 299 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),
- крилатих ракет ‒ 1 171 (+35),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 489 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео