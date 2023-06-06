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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень – Зеленський про підрив Каховської ГЕС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті підриву Каховської ГЕС може бути затоплено від 35 до 85 населених пунктів.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у вівторок, 6 червня.

— Ми розуміємо, що будуть великі проблеми, і вони вже є. Ми готувалися до підвозу води в усьому регіоні – в Дніпропетровському, Запорізькому, Херсонському. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень, коли піде вода. Щоб зрозуміти, що там залишилося і що буде далі, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

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Володимир Зеленський, Каховська ГЕС
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