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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Облив двері адміністрації синьо-жовтою фарбою: у Криму до 15 років засудили художника

Облив двері адміністрації синьо-жовтою фарбою: у Криму до 15 років засудили художника

Російські окупанти “засудили” до 15 років колонії загального режиму кримського художника Богдана Зізу.

– Кримського художника-акціоніста Богдана Зізу російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 15 років ув’язнення в колонії загального режиму. Перші чотири роки йому доведеться провести у в’язниці, – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Ґрати.

Відомо, що уночі 16 травня 2022 року Зіза облив фарбою кольорів українського прапора і спробував підпалити двері адміністрації Євпаторії. Таким чином, він висловив свій протест проти війни. Його затримали наступного дня.

Чоловіку окупанти інкримінували вчинення теракту, погрозу вчинення теракту і заклики до тероризму за відеозвернення, яке він записав одночасно з акцією.

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Зіза визнав, що провів антивоєнну акцію, але наполягав, що вона нікому не нашкодила. Прокурор просив для художника 18 років ув’язнення.

Під час наданого слова Зіза знову говорив про необхідність виступати проти війни і небезпеку мовчання.

Після цього він оголосив голодування з 10 червня, вимагаючи позбавити його громадянства РФ і звільнити з російських в’язниць усіх українських політв’язнів.

Фото: Ґрати

Війна в Україні, Крим
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