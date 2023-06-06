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Руйнування Каховської ГЕС. Наразі жертв серед населення через високу воду немає – Шмигаль

Денис Шмигаль

Проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Наразі жертв серед населення через високу воду немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначено, що наразі влада ставить перед собою чотири головні завдання:

  • Організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона вирушають о 13:00.
  • Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
  • Забезпечення питною водою. Вже напрацьовано пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, щоби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
  • Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за двома статтями через підрив дамби Каховської ГЕС в ніч на 6 червня.

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Джерело: Денис Шмигаль

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
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