Руйнування Каховської ГЕС. Наразі жертв серед населення через високу воду немає – Шмигаль

Проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Наразі жертв серед населення через високу воду немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначено, що наразі влада ставить перед собою чотири головні завдання:

Організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона вирушають о 13:00.

Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Забезпечення питною водою. Вже напрацьовано пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, щоби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за двома статтями через підрив дамби Каховської ГЕС в ніч на 6 червня.

Джерело: Денис Шмигаль

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