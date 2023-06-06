У британській розвідці назвали ключовий фактор у війні протягом наступних тижнів

За останні 48 годин спостерігається значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, зокрема на тих, де протягом кількох місяців було відносно тихо.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Водночас зазначено, що ворожнеча між ПВК Вагнера та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Уперше власник ПВК Євген Пригожин заявив, що армія РФ навмисно застосувала смертоносну силу проти вагнерівців. Після сутички найманці ПВК Вагнера, ймовірно, затримали командира бригади російської армії.

– Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки Вагнер буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів, – додають у британській розвідці.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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