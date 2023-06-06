У Кремлі захлинаються від злоби: Данілов відреагував на заяву Пєскова про підрив ГЕС
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росіяни вигадують різні нісенітниці, які не мають жодного підтвердження.
Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи реакцію секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова на підрив дамби Каховської ГЕС.
Данілов сказав, що росіяни “захлинаються” від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом.
— По-перше, вона (Каховська ГЕС. – Ред.) була повністю під контролем російських окупантів ще з березня минулого року, на жаль. Там не було жодного нашого військового або наших представників. Тому про що волає ця людина – мені складно сказати. Та я вже звик, коли цей чоловік із вусами починає щось розповідати, плести якісь нісенітниці для того, щоб виправити ту агресію, яку вони вчиняють щодо нашої країни, – сказав секретар РНБО.
Він додав, що Україні відомо, що у вересні та жовтні 2022 року було зроблено “закладки”, і саме зараз російські окупаційні війська вирішили їх використати, щоб запобігти українському контрнаступу.
Що сказав Пєсков?
Кремль уже традиційно звинуватив у власних терористичних актах Україну. Пєсков назвав підрив Каховської ГЕС “навмисною диверсію української сторони”.
Секретар Путіна заявив, що Україна набито “переслідувала мету – позбавити Крим води”, а ще заперечив звинувачення на адресу російських військових.
За даними української розвідки, попередньо, Каховську гідроелектростанцію підірвали військові 205 мотострілецької бригади ЗС РФ.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.