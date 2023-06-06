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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС – Зеленський

Міжнародний кримінальний суд
Фото: Getty Images

Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це під час пресконференції 6 червня сказав президент України Володимир Зеленський.

— Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду. На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні – екоцид, – сказав він.

Глава держави сказав, що це важливий момент, на який має звернути увагу міжнародна спільнота. Зеленський сказав, що концентруватиме всіх українських дипломатів на роботі з державами, які постійно займають посередницьку позицію.

— Це ті держави, які завжди приділяють велику увагу екопитанням та ековикликам. Дуже хочеться реакції від країн Азії та Латинської Америки, – додав Зеленський.

За його словами, інформація про мінування Каховської ГЕС “була від нашої розвідки, ми потім ділилися цією інформацією з партнерами”.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

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Володимир Зеленський, Каховська ГЕС, МКС
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