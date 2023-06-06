Які дороги опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС: перелік

Частина державних доріг Херсонщини затоплена через підрив російськими військами дамби Каховської ГЕС. Йдеться про автошляхи Херсон – Нова Каховка – Генічеськ та Одеса – Мелітополь – Новоазовськ нижче гідроелектростанції.

Ці ділянки державних автошляхів Херсонської області опинилися повністю під водами Дніпра.

На лівому березі Херсонщини, який зараз тимчасово окупований російськими військами, під водою опинилася частина траси Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

На підконтрольному Україні правобережжі Херсонщини зараз повністю затоплені ділянки дороги державного значення Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, вздовж якої розташовані населені пункти Дар’ївка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Шилова Балка. Вода продовжує прибувати, відповідно затоплення доріг триватиме.

Джерело: Агентство відновлення

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