Зруйнувати Каховську ГЕС обстрілами фізично нереально, її підірвали окупанти – Зеленський

Війська РФ понад рік контролювали Каховську гідроелектростанцію, і саме вони скоїли теракт, підірвавши ГЕС. Здійснити підрив цього об’єкта ззовні, під час обстрілу, фізично неможливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту Бухарестської дев’ятки, до складу якої входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Тим самим український лідер спростував пропагандистські наративи РФ про начебто причетність нашої країни до катастрофи на ГЕС.

– Уже понад рік РФ контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними, – наголосив глава держави.

Він додав, що цим терактом РФ вчергове продемонструвала цинізм у ставленні до мешканців тимчасово окупованих територій. Крім того, цей злочин показує, що насправді Росія несе загрозу Європі та всьому світу.

Зеленський назвав підрив дамби “бомбою масового екологічного ураження”. Він звернув увагу, що Каховське водосховище було джерелом води для мільйонів людей на Півдні України, а також для фермерства та аграрного виробництва. Тепер колосальні площі залишаться без зрошування.

– І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища… Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!.. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, – зазначив президент.

Зеленський назвав РФ найбільш небезпечним терористом у світі. Він уточнив, що поразка агресора у війні стане найвагомішим внеском у безпеку регіону, Європи та всього світу.

Президент попередив, що російський реваншизм підживлює віра Кремля в те, що Європа може проявити слабкість. Саме це спонукає Москву вдаватися до терору, катастроф, шантажу, щоб “взяти під контроль ту чи іншу частину Європи”.

У зв’язку з цим Зеленський закликав показати на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, що декларовані та реальні цінності цього військового блоку не відрізняються.

– Варто вже показати, що слабкості у Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО?.. Нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися, – заявив глава держави.

Він закликав визначити на саміті алгоритм приєднання нашої держави до блоку, а також оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Як відомо, підірвана окупантами Каховська ГЕС повністю зруйнована. Відновленню вона не підлягає.

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