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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Команда підривати Каховську ГЕС віддавалася з кабінету Путіна – Данілов

Команда підривати Каховську ГЕС віддавалася з кабінету Путіна – Данілов
Фото: УНІАН

Російські окупанти свідомо підірвали Каховську ГЕС за вказівкою вищого керівництва Кремля. 

Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

– Підрив дамби відбувся російськими терористами тією вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, скоріше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора. Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної з Шойгу, – сказав він.

За словами Данілова, перед підривом дамби російські війська підняли рівень води на Каховській ГЕС, оскільки контролювали її.

– Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того, вони максимально підняли рівень. Він був 18.16 м, вони його підняли більш як до 19 м. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву, – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 ночі російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

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Команда підривати Каховську ГЕС віддавалася з кабінету Путіна – Данілов

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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