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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кубраков у Херсоні: запаси води є, вони достатні для забезпечення всіх потреб громад

Херсон
Фото: ДСНС

Внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС підтоплено понад 2 тис. будинків. У зоні можливого затоплення опинилися більш ніж 80 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков, який провів відповідну нараду в Херсоні.

– Сьогодні у Херсоні. Зранку провів оперативну нараду щодо ситуації на півдні разом з керівником Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС – міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, заступником керівника Офісу президента Олексієм Кулебою, головою Херсонської ОВА Олександром Прокудіним, головами Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської ОВА, рятувальниками. Обговорили поточний стан справ і визначили необхідні заходи реагування, – написав віцепрем’єр.

За його словами, робота ведеться максимально активно, наскільки це можливо в умовах бойових дій і фактично щоденних обстрілів Херсонщини.

– Рівень води в середньому в Херсоні становить понад 5 метрів вище норми. Очікуємо, що до кінця дня вода буде й надалі прибувати. За попередніми підрахунками, підтоплено понад 2 тис. будинків. У зоні можливого затоплення опинилися більш ніж 80 населених пунктів. Є екологічні загрози – розповсюдження господарсько-побутових відходів і відходів промислових підприємств. Займаємося заходами для знезараження води, – відзначив Кубраков.

Він також додав, що уже евакуйовано понад 1 700 людей і евакуація продовжується.

– Забезпечуємо силами Укрзалізниці, силами обласних і місцевих влад, приватними автобусними перевізниками, волонтерами. Щиро дякую всім, хто підставляє плече. Спілкуємося з міжнародними організаціями щодо допомоги в евакуації людей із понад 20 громад на тимчасово окупованих територіях, – йдеться у повідомленні.

За словами віцепрем’єра, одна з найгостріших проблем наразі – водопостачання в ті регіони, які залежали від Каховського водосховища.

Це міста і села Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

– Запаси води є, вони достатні для забезпечення всіх потреб громад. Додатково маємо рішення щодо модернізації понад сотні існуючих скважин та буріння нових. Також вчора уряд виділив 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на півдні України та ще понад 845 млн грн постраждалим областям для модернізації самої системи забезпечення жителів цих регіонів питною водою, – наголосив Кубраков.

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Фото: Олександр Кубраков

Каховська ГЕС, Олександр Кубраков, Херсонська область
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