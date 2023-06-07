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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли всюдиходи Bandvagn 206

всюдихід Bandvagn 206

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Також пакет допомоги охоплює:

  • 2 тис. боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard;
  • 14 розвідувальних дронів Vector;
  • 16 прикордонних машин;
  • три антидронові системи;
  • 2 вантажівки 8×6 HX81;
  • 2 причепи;
  • 11 тис. сухпайків.

Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

Bandvagn 206 було розроблено шведською компанією Hägglunds для сухопутних військ. Всюдихід має дві ланки – передня з екіпажем і задня для перевезення військ чи матеріальних засобів.

Загалом машина розрахована на 17 військових (6 у передньому відділенні, 11 у задньому), причіп можна адаптувати для різних цілей, залежно від модифікації.

Всюдихід має загальну довжину у 6,9 м, масу – 4,5 тонни. Машина досить висока – 2,4 метра, ширина – 1,87 метра.

Bandvagn 206 – це стандартна версія, з бензиновим двигуном Ford V6 потужністю 135 к. с. У воді машина розвиває швидкість до 4,7 км на годину, на звичайній дорозі – до 55 км/год.

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Фото: Міноборони Німеччини

Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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