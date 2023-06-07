Результати ревізії невтішні. У Києві перевірили вже 73% укриттів – міністр

Абсолютна більшість перевірених укриттів у Києві залишаються без вільного доступу.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

– Перевірено 3 382 об’єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва. По стану укриттів: 35% від перевірених непридатні для експлуатації, 65% технічно придатні, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, технічна придатність укриттів дає надію, що приведення їх до ладу забезпечить достатній фонд укриттів для міста. Водночас перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним.

– Загалом результати ревізії поки що невтішні, – наголосив він.

1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити у сховище, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.

Джерело: Олександр Камишін

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