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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рвався в бій, щоб захищати Україну: загинув льотчик Владислав Савєльєв

Владислав Савєльєв
Фото: УНІАН

Під час виконання бойового завдання загинув український захисник та пілот винищувача Владислав Савєльєв з позивним NOMAD.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що захисник загинув 2 червня.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Владислав перебував за кордоном у тривалому відрядженні. Тоді він повернувся в Україну та став на захист Батьківщини.

— Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче – життя, – написав його друг, український пілот Дмитро Шкаревський у Facebook.

За його словами, найбільшою мрією Савєльєва було вирушити з друзями та сім’єю до Норвегії після перемоги України.

— Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії, – зазначив він.

Відомо, що в українського захисника залишилися дружина та маленька донька.

На початку червня стало відомо про загибель під Бахмутом музиканта Данила Подибайла на псевдо Наруто. Він захищав Україну у складі територіальної оборони, а до того допомагав військовим у блокадному Маріуполі.

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Смерть, український пілот
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