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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У США є достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року – Кірбі

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатів є достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги Україні до кінця фінансового року, який завершується восени.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

– У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року, – сказав він.

Якщо адміністрації президента США знадобляться додаткові кошти, вони звернуться до Конгресу.

Зараз Україна має підтримку обох партій, Кірбі сподівається, що це триватиме і надалі.

Раніше стало відомо, що США уважно стежать за ситуацією навколо підриву Каховської ГЕС та взаємодіють з Україною у зборі докладної інформації, щоб зробити остаточні висновки.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

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Війна в Україні, Джон Кірбі, США
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