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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У відповідь – тиша: Подоляк нагадав, що Україна попереджала про плани Росії щодо ГЕС у жовтні

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що у жовтні 2022 року попереджав міжнародну спільноту про замінування шлюзів дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Він послався на свій допис у Twitter, датований 20 жовтня 2022 року. Подоляк зазначив, що Україна попереджала світ, що Росія готує техногенну катастрофу.

— У відповідь… тиша. Ані занепокоєння, ані застережень. Червень 2023-го. Росія підриває Каховську ГЕС. Може, час починати робити висновки? І може, час усвідомити, хто, коли, чому та як планував “підрив ГЕС”? – зауважив Подоляк.

У жовтні минулого року Подоляк писав, що справжній “план Суровікіна” щодо Каховської ГЕС полягає у:

  • мінуванні дамби і трансформаторів;
  • примусовому вивозі українців та переселенні нелояльного населення до РФ;
  • затопленні території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

В ніч проти 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Факти ICTV зібрали перші наслідки затоплення території регіону та реакцію світу на черговий злочин Москви.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Михайло Подоляк, Росія
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