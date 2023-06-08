Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС

Президент України Володимир Зеленський був “шокований” тим, що ООН і Червоний Хрест не надали допомогу після прориву Каховської ГЕС.

– Їх тут немає. Ми не отримали відповіді. Я шокований, – сказав президент німецьким газетам Bild і Die Welt.

За його словами, російські військові стріляли по українських рятувальниках

– Як тільки наші рятувальники намагаються їх (людей. – Ред.) врятувати, по них стріляють, – каже президент.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних гуманітарних організацій від імені уряду України та закликав до негайних дій.

– Звертаємося до вас із проханням взятися за евакуацію людей з окупованої Росією території Херсонської області, ми повинні зберегти життя людей, яких окупанти прирекли на смерть, – сказав він.

Джерело : Sky News

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