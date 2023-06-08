Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський був “шокований” тим, що ООН і Червоний Хрест не надали допомогу після прориву Каховської ГЕС.

– Їх тут немає. Ми не отримали відповіді. Я шокований, – сказав президент німецьким газетам Bild і Die Welt.

За його словами, російські військові стріляли по українських рятувальниках

– Як тільки наші рятувальники намагаються їх (людей. – Ред.) врятувати, по них стріляють, – каже президент.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних гуманітарних організацій від імені уряду України та закликав до негайних дій.

– Звертаємося до вас із проханням взятися за евакуацію людей з окупованої Росією території Херсонської області, ми повинні зберегти життя людей, яких окупанти прирекли на смерть, – сказав він.

Джерело: Sky News
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Червоний Хрест
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вода за 100 м від багатоповерхівок: у Миколаєві створюють штучне загородження від затоплення
Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС
Затоплено Смарагдову мережу та Рамсарські угіддя: наслідки підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Чутно страшні крики людей: як жінка впізнала рідних із Олешків на відео з дрона
Олешки
Підрив Каховської ГЕС: під загрозою Снігурівська громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець
Віталій Кім
Данілов пояснив, чи завадить підрив Каховської ГЕС початку контрнаступу ЗСУ
Олексій Данілов
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Відповіді нема: Зеленський шокований неспроможністю ООН і Червоного Хреста допомогти після підриву ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь