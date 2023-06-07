Війська РФ втрачають позиції під Бахмутом – Сирський

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують просуватись на флангах.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

– Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом, – йдеться у повідомленні.

Сирський також опублікував відео роботи третьої окремої штурмової бригади.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут узяв на себе функцію магніту у цій війні. Туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

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