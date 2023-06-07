Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС

Можливі наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій атомній електростанції вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Про це попередили у Державній агенції з управління зоною відчуження.

За даними фахівців, на четвертому реакторі ЧАЕС було 2 тис. паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок, тобто у 9-10 разів більше.

Потенційна площа зони відчуження у разі катастрофи сягатиме 30 тис. кв. км – це як 10 чорнобильських зон. Відповідно територія Запорізької області стане непридатною для проживання. Площа ж забрудненої території може сягати 2 млн кв. км. Забруднення інших територій України, Європи, РФ та Білорусі залежатиме від вітру.

– Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена річка Дніпро, – попереджає радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

За її словами, пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів та водойм.

Раніше президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін розповів, чи є загроза для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС.

Він зазначив, що Каховське водосховище є важливим для охолодження станції. Під час роботи енергоблоків постійно виконується підживлення ставкових охолоджувачів, які перебувають на майданчику ЗАЕС.

Джерело: Енергоатом

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