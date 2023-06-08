Затоплено Смарагдову мережу та Рамсарські угіддя: наслідки підриву Каховської ГЕС

Наразі збитки від підриву Каховської ГЕС вже сягають 46 млрд грн і це ще не остаточна цифра.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

– Щонайменше 150 т мастила вже потрапили до річки Дніпро. Ми зараз ще намагаємося підрахувати, скільки ще нафтопродуктів потрапило потенційно у Дніпро й потрапить у Чорне море. Не забуваймо, що змило і багато родючого шару ґрунту, з ним змило всі пестициди, певну агрохімію. В результаті такої діяльності усі водні ресурси у кращому випадку будуть страждати, у гіршому – будуть знищені, – повідомив міністр.

Він зазначив, що у зоні можливого затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Крім того, у Нижньодніпровському нацпарку затоплені майже всі острови, їх було близько 50.

Стрілець зазначив, що “велика вода” зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя. Під загрозою зникнення 9 об’єктів Смарагдової мережі та 5 Рамсарських угідь.

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