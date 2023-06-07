Зеленський та Ердоган обговорили створення комісії з розслідування теракту на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Під час розмови політики обговорили гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема ризики для ЗАЕС.

– Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи, – зазначив президент України.

Також було піднято питання війни в Україні.

Крім того, Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху греблі на Каховській ГЕС.

Лідер Туреччини також пообіцяв зробити все можливе у цьому питанні, заявивши, що можна використовувати метод переговорів, як у “зерновому коридорі”.

– Наголосивши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, поки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів має домінувати, і зауважив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру, – йдеться у повідомленні канцелярії турецького глави держави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.