Зеленський та Ердоган обговорили створення комісії з розслідування теракту на Каховській ГЕС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Туреччини Реджепом Ердоганом.
Під час розмови політики обговорили гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема ризики для ЗАЕС.
– Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи, – зазначив президент України.
Також було піднято питання війни в Україні.
Крім того, Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху греблі на Каховській ГЕС.
Лідер Туреччини також пообіцяв зробити все можливе у цьому питанні, заявивши, що можна використовувати метод переговорів, як у “зерновому коридорі”.
– Наголосивши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, поки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів має домінувати, і зауважив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру, – йдеться у повідомленні канцелярії турецького глави держави.