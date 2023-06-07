Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Гвардійці військових частин Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України з використанням плавзасобів і військового транспорту спільно з працівниками ДСНС і Національної поліції надають допомогу цивільному населенню.

Деякі люди, рятуючись від великої води, вилазять на дерева або на дахи будинків, щоб урятуватися.

Бійці Нацгвардії вже другий день поспіль продовжують рятувати та допомагати всім, хто опинився у водяній пастці на підтопленій території. За необхідності нацгвардійці надають домедичну та медичну допомогу постраждалим громадянам.

Джерело : Нацгвардія

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