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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей
Фото: НГУ

Гвардійці військових частин Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України з використанням плавзасобів і військового транспорту спільно з працівниками ДСНС і Національної поліції надають допомогу цивільному населенню.

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Деякі люди, рятуючись від великої води, вилазять на дерева або на дахи будинків, щоб урятуватися.

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Знімають з дерев та балконів. На Херсонщині бійці Нацгвардії допомагають евакуйовувати людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Бійці Нацгвардії вже другий день поспіль продовжують рятувати та допомагати всім, хто опинився у водяній пастці на підтопленій території. За необхідності нацгвардійці надають домедичну та медичну допомогу постраждалим громадянам.

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Джерело: Нацгвардія
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Нацгвардія, Херсонська область
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