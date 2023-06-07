Знищений літак, 37 артсистем та 880 солдатів: втрати РФ на 7 червня

Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

6 Червня, 0:02

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