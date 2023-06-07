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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищений літак, 37 артсистем та 880 солдатів: втрати РФ на 7 червня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби ліквідували 880 російських окупантів.

Загалом на 469-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 212 тис.

Втрати РФ на 7 червня 2023:

  • особового складу ‒ близько 212 030 (+880),
  • танків ‒ 3 873 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 560 (+17),
  • артилерійських систем – 3 640 (+37),
  • реактивних систем залпового вогню – 594 (+4),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 352 (+1),
  • літаків – 314 (+1),
  • гелікоптерів – 299,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 219 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1 171,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 492 (+3).

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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