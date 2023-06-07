Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищений літак, 37 артсистем та 880 солдатів: втрати РФ на 7 червня
Українські захисники протягом доби ліквідували 880 російських окупантів.
Загалом на 469-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 212 тис.
Втрати РФ на 7 червня 2023:
- особового складу ‒ близько 212 030 (+880),
- танків ‒ 3 873 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 7 560 (+17),
- артилерійських систем – 3 640 (+37),
- реактивних систем залпового вогню – 594 (+4),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 352 (+1),
- літаків – 314 (+1),
- гелікоптерів – 299,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 219 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1 171,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 492 (+3).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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