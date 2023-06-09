Через підрив Каховської ГЕС затоплено могильники тварин та сибіркові поховання – Зеленський

Через підрив Каховської ГЕС були затоплені сховища пального, склади з хімікатами, добривами, могильники тварин, із них щонайменше два сибіркові поховання. Крім того, під загрозою загибелі знаходяться десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозв’язку зі світовими екоактивістами, лідерами думок та міжнародними експертами щодо наслідків підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Він заявив, що екологічна катастрофа та наслідки підриву Каховської ГЕС, є “не природним лихом і не проявом кліматичної кризи, це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він особисто наказує робити”.

Володимир Зеленський повідомив, що ситуація наразі надзвичайно важка, а російські війська не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей.

– На жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню! Просто на точках евакуації… Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки, – сказав він.

Президент повідомив, що на окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація.

– Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо, – повідомив він.

Глава держави додав, що буквально щогодини встановлюється дедалі більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою.

– У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два сибіркові поховання, і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо, – сказав президент.

Він додав, що там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді.

– Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами. Понад 50 тис. гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами, але поки немає відповіді на те, як це можна спільно подолати.

По-перше, заявив президент, буде і надалі робитись усе можливе, щоб урятувати якомога більше людей і в цьому Україна потребує підтримки світу.

– І не лише риторикою, а й діями. На контрольованій нами території міжнародні організації почали допомагати. Я дякую. На окупованій же території – нуль підтримки. І що довше це триває, то більше, на жаль, там буде жертв. Уваги міжнародних організацій до окупованої території, яка затоплена, наразі фактично немає. І потрібен, зокрема, ваш тиск на них – я прошу! – сказав він.

По-друге, катастрофа, з якою стикнулась Україна, є свідомим злочином російського окупанта, наголосив президент.

– Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Та ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби й інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена у катастрофі, – повідомив він.

Володимир Зеленський додав, що Україна планує утворити експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії і щоб Україна не залишилася наодинці із цією трагедією – з екоцидом.

– Я впевнений: за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити, – сказав він.

По-третє, наголосив глава держави, Росія розраховує лише на кілька форм результату для себе: це страждання людей, це залякування людей і це руїни, які лишає після себе терор.

– Звичайно, ми зробимо все, щоб гарантувати людям основу для життя навіть після цієї катастрофи. Але потрібно, щоб не залишилося жодної пустелі, чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями, разом з екозахисною спільнотою світу, разом із policy makers, разом із лідерами й державами, разом із міжнародними організаціями, – сказав він.

Президент наголосив, що забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря.

– Тобто не буває руйнації природи десь там – все у світі дуже взаємопов’язане. І тому, будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид, – сказав він.

Президент наголосив, щоб світові лідери, держави та міжнародні організації діяли зараз. Він також нагадав, що у запропонованій Україною формулі миру один із ключових пунктів – це протидія екоциду.

Джерело : Офіс президента

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