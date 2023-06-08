Держприкордонслужба подякувала Aurum Group за зміцнення кордону від агресора

Державна прикордонна служба України подякувала Aurum Group та Альоні Лебедєвій за допомогу у зміцненні кордону України від агресора.

– Від імені керівництва пʼятнадцятої прикордонної застави та усього особового складу висловлюємо вам слова безмежної вдячності за допомогу, надану вашим підприємством у цей скрутний для нашої країни час, за активну громадську діяльність, вагомий внесок у зміцненні безпеки державного кордону, плідну співпрацю у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність України, – йдеться у подяці.

У Держприкордонслужбі додали, що активна громадська позиція та патріотизм є важливою запорукою наближення нашої перемоги над рашистською навалою.

– Разом ми зможемо подолати всі труднощі, які ставить перед нами війна. Низький вам уклін за ваше ставлення та розуміння ситуації, що склалася в нашій країні. Воїни-прикордонники завжди будуть із народом та докладуть усіх зусиль для збереження єдності та неподільності нашої держави, – йдеться в офіційній подяці.

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