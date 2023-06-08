Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України негативно відреагувало на пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, як називається, без шуму і пилу, – сказав він.

Водночас Кулеба запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

Ердоган заявив, що для розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів з України та Росії, а також ООН і міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини.

Дивіться також
Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні
Каховська ГЕС

Дмитро Кулеба, Каховська ГЕС, МЗС України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми вже не можемо робити водозабір для ЗАЕС: Укргідроенерго про ситуацію в Каховському водосховищі
Каховська ГЕС
Окупанти створюють “живий щит” з евакуйованих мешканців Херсонщини – Генштаб
Потоп на Херсонщині
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Частину мін і сміття після підриву Каховської ГЕС винесло до Чорного моря
Чорне море, Одеса, міни
Укргідроенерго звернулася до ЄСПЛ щодо якнайшвидшого розгляду справи підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні
Каховська ГЕС
Пишуть у чатах та сидять на дахах: як виживають у затопленій Херсонщині
Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь