Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС

Міністерство закордонних справ України негативно відреагувало на пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, як називається, без шуму і пилу, – сказав він.

Водночас Кулеба запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

Ердоган заявив, що для розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів з України та Росії, а також ООН і міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини.