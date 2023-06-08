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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кілометри траншей і замінована територія. У ЗСУ розповіли деталі підготовки до оборони Бахмута

Сергій Череватий
Фото: АрміяInform

ЗСУ готували операцію з оборони Бахмута на Донеччині ще під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі УНН.

За його словами, наказ про організацію оборони міста було підписано ще в липні 2022. Також тоді сформували та підписали план підготовки оборони Бахмуту. Окрім того, було створено зовнішні та внутрішні оборони міста, рубежі.

– Для підготовки залучалися системи траншей, які нараховували майже 20 тисяч метрів. Також багато було зроблено місця для ведення вогню й інших споруд. Саме ці речі дали в комплексі, плюс застосовувалися нашими військовими інженерами системи мінування. Понад 5 тисяч мін встановлено. Крім того було підготовлено багато засобів загородження: колючого дроту понад 15 тисяч метрів, – розповів Череватий.

Він зазначив, що саме завдяки успішній оборонній операції, українські захисники змогли знешкодити вбитими та пораненими щонайменше 81 тисячу найманців ПВК Вагнера.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що система оборони була побудована, завдяки всім силам, успішно. Наразі в районі Бахмута українські сили контратакують.

– Нашими підрозділами упродовж наступальних штурмових дій вдалось пройти вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, також в напрямку Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті від 250 до 1100 метрів, – додав він.

ЗСУ скористалися ротацією росіян і намагаються декілька днів підряд проводити штурми позицій окупантів, триває поступове просування.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут узяв на себе функцію магніта у цій війні. Туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

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Джерело: УНН
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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