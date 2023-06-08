Кулеба відповів, чи можуть країни НАТО ввести війська в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни НАТО не вводитимуть війська на територію України до завершення війни.

Про це він повідомив в етері Сніданок з 1+1.

– До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Ба більше, ми цього не просимо. Нам потрібна зброя, – сказав глава МЗС.

Кулеба також зазначив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їх захисту.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що група країн НАТО може захотіти ввести війська в Україну, якщо держави-члени, включно зі США, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки.

Джерело: Сніданок з 1+1

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