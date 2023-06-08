Люди на ТОТ все більше ігнорують окупантів – ті везуть їх на допити й не повертають

На тимчасово захопленій території України почав стрімко знижуватися рівень впливу російських окупаційних адміністрацій.

А все тому, що окупанти не спроможні підтримувати прийнятний рівень життя людей.

За інформацією, яка є в розпорядженні заступника міністра оборони України Ганни Маляр, у низці тимчасово захоплених населених пунктів Запорізької та Херсонської областей місцеві жителі демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій та заявляють про недовіру до російської пропаганди.

– Серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення, – зазначає Ганна Маляр.

Щоб змінити цю тенденцію, російське командування вдається до жорстких масових каральних акцій.

Так, минулого тижня окупанти на кілька днів оточили Кирилівку Запорізької області.

У місті відбувалась тотальна фільтрація, тривали обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та в оселях людей.

Особливо ретельно перевіряли тих громадян, які, за даними ФСБ Росії, мають проукраїнську позицію.

Часто таких людей окупанти відразу затримували та вивозили на допити.

Частина з них після допитів додому не повернулась. Наразі їхня доля невідома.

Джерело: Ганна Маляр

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