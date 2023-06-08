Масштаби замінування Запорізької АЕС: Котін пояснив, наскільки все серйозно

На сьогодні немає інформації про замінування саме обладнання Запорізької атомної електростанції, відомо лише про периметр станції та під’їзні шляхи.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив президент Енергоатому Петро Котін, розповідаючи про масштаби мінування ЗАЕС окупантами.

– Ми знаємо, що станція замінована, і це стосується периметру та під’їзних шляхів до ЗАЕС. Фактів того, що заміновано обладнання станції, у нас немає на сьогодні. Це можливо, але про це ми дізнаємося, коли зайдемо на її територію, – наголосив він.

За його словами, після деокупації першими на територію станції зайдуть військові та бійці ДСНС, на яких чекає дуже важка і тривала робота з розмінування.

– Після цього ми будемо заходити на ЗАЕС та оцінювати збитки. Вже є погоджена програма, як будемо це робити, поступово відновлювати безпеку всіх систем та обладнання, щоб блоки можна було надалі експлуатувати, додав Котін.

Президент Енергоатому також розповів про ситуацію з українським персоналом, який залишається на АЕС.

Він зауважив, що до захоплення станції там працювало 11 тис. людей, а після – близько 5 тис. виїхали на підконтрольну Україні територію, але решта залишається в районі Енергодару та Запорізької АЕС, з яких до 3 тис. підписали контракти з Росатомом.

– Усі інші або в місті, або продовжують працювати на станції. Це близько 3 тис. осіб. Ще 200 із них мають можливість продовжувати працювати на станції, тому що окупантам нема ким їх замінити. Інші люди перебувають удома і продовжують отримувати зарплату, тому що вони наші працівники, і їм просто заборонено вхід на станцію, – пояснив Котін.

Напередодні жителям Енергодару порадили виїхати з міста, оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю будь-якої миті.

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