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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 730 окупантів та майже три десятки артсистем: втрати РФ на 8 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 730 російських окупантів.

Загалом на 470-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 212 760 солдатів.

Втрати РФ на 8 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 212 760 (+730),
  • танків ‒ 3 891 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 576 (+16),
  • артилерійських систем – 3 668 (+28),
  • реактивних систем залпового вогню – 595 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 355 (+3),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 299,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15),
  • крилатих ракет ‒ 1 171,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35),
  • спеціальної техніки ‒ 500 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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