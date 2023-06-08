Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 730 окупантів та майже три десятки артсистем: втрати РФ на 8 червня
Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 730 російських окупантів.
Загалом на 470-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 212 760 солдатів.
Втрати РФ на 8 червня 2023
- особового складу ‒ близько 212 760 (+730),
- танків ‒ 3 891 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 7 576 (+16),
- артилерійських систем – 3 668 (+28),
- реактивних систем залпового вогню – 595 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 355 (+3),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 299,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1 171,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35),
- спеціальної техніки ‒ 500 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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