Мінус 730 окупантів та майже три десятки артсистем: втрати РФ на 8 червня

Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 730 російських окупантів.

Загалом на 470-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 212 760 солдатів.

Втрати РФ на 8 червня 2023

особового складу ‒ близько 212 760 (+730),

танків ‒ 3 891 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 7 576 (+16),

артилерійських систем – 3 668 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 595 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 355 (+3),

літаків – 314,

гелікоптерів – 299,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15),

крилатих ракет ‒ 1 171,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35),

спеціальної техніки ‒ 500 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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