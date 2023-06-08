Підрив Каховської ГЕС. Для побудови нової станції потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго

Для побудови нової станції на місці зруйнованої росіянами Каховської ГЕС необхідно щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро.

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

– Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні опрацьовуємо варіанти будівництва станції, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі надважливе завдання – перегородити водозливну греблю і відновити водозабезпечення в постраждалих регіонах.

– Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб бути готовими наповнити Каховське водосховище, – додав Сирота.

З жовтня ГЕС не виробляла електроенергію для Об’єднаної енергосистеми України.

6 червня близько 02:30 ночі російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Українська розвідка заявила, що доказова база про причетність РФ до підриву дамби Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Джерело: Укргідроенерго

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